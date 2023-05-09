‘Seni o merdivenlerde yürütenlerden hesap sormalıyız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken kullandığı metroda İBB'nin yürüyen merdivenleri çalıştırmaması nedeniyle merdivenleri yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü.Başkan Erdoğan, Bayraktar'a, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılarsa da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın. Seni o merdivenlerde yürütenlerden pazar günü hesap sormamız lazım" dedi. Bayraktar ise "Dualarımız sizinle. Memleketimiz senin sayende şahlandı" yanıtını verdi.