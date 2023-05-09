TBMM Başkanı Şentop: Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Balkan ülkelerinden gelen bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de yer aldığı Rumeli Balkan Gönül Kardeşliği Buluşma Programı'na katıldı. Bayrampaşa'da düzenlenen programda konuşan Şentop, Sadece Türkiye'de yaşayan insanların çıkarının değil, muhattap olunan ülkelerdeki insanların da çıkarını düşündüklerini, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyenlerin senaryolarını bozduklarını vurguladı.

"ERDOĞAN SURİYENİN KUZEYİNDE TERÖR DEVLETİ KURULMASINI BOZAN HAMLELER YAPTI"

Prof. Dr. Şentop, "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için harekete geçtiler, müttefiklerimiz. Türkiye o senaryoyu bozacak hamleler yaptı. Sınır ötesi harekatlarla o hattı, terör devleti hattını kesti. 3 yerden bu hattı böldük. Güneyimizden bizi kuşatmaya çalışan bir senaryoya müsaade etmedik, Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyor. Seçimde ne olur? Dünyanın her yerinde birbiriyle yarışan partiler olur. Bazı partiler bir araya gelir ittifaklar yarışırlar. Türkiye'de öyle bir seçime mi gidiyoruz? Hayır. Görünürde partiler var, ittifaklar var ama seçim partilerle, ittifaklar arasında değil. Seçimin özü şu; Tayyip Erdoğan devam etsin diyenlerle, Tayyip Erdoğan devam etmesin, Tayyip Erdoğan'ı indirelim, düşürelim diyenler arasında. Karşı taraf kendileri de söylüyor ya. Terlik olsa oy veririz diyorlar ya Karşı tarafın adayı önemli değil, Önemli olan Tayyip Erdoğan'a karşı olanların oyunu toplamak ve Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Tayyip Erdoğan Türkiye'dir.. Tayyip Erdoğan karşıtlığı, şahsına değil, ortaya çıkarttığı bu Türkiye tablosunadır. Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır" dedi.

"DER SPİEGEL KAPAĞININ AMACI HİLALİ KIRMAK "

Dünyada küresel vesayet olduğuna ve hiç alakası olmayanların dahi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çalışma içinde olduğuna dikkat çeken Şentop, "Dünyada bazı meşhur dergiler var. Küresel vesayet var dünyada. Bazıları gizli saklı oluyor bazıları açıkça oluyor. The Economist, ocak ayında kapak yaptı. 2023'ün en önemli seçimi dedi Türkiye seçimleri için. O yetmedi yeni kapak yaptı. Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi gerekir falan diye. O yetmemiş, bugün twitter hesabına Tayyip Erdoğan'a karşı bir ifadeyi koymuş. Fransa'da önemli dergiler kapak yapıyorlar. Almanya'da Der Spiegel bir kapak yaptı. Çok enteresan. Bir koltuk var, koltukta oturuyor. Koltuğun bazı yerleri çatlamış, kırılmış. Yani düşecek falan demek istiyor. Tayyip Erdoğan'ın oturduğu yerin tam başının üstünde bir hilal var, hilal de kırılmış. Mesele bu, mesele Tayyip Erdoğan'ı koltuğu indirmek değil. Mesele hilali kırmak, onu sökmek oradan. Şu anda Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıya. Bundan sonra yapılacak her seçim kendisinden önceki seçimlerden daha önemli hale gelmiştir. Rusya Ukrayna savaşı, Çin'le ilgili gelişmeler ve hepsinin merkezinde Türkiye var. Mümkünse Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi lazım. Bu nasıl olacak? Bizim ne işimiz var Libya'da, Suriye'de, kendi işinize bakın diyenler gelirse Türkiye'ye, herkes bunu istiyor" diye konuştu.

"YAKALIM YIKALIMLA KAOS VADEDİYORLAR"

Şentop, "Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz'den, Suriye'den, Irak'ın kuzeyinden… Etrafımızı sarmaya çalışıyorlar. Türkiye, ekonomiyle, uluslararası ilişkilerde, uluslararası hukukta, siyasette, Türkiye bir merkez haline geldi. Bu merkezi kontrol etmek istiyorlar. iki seçenek var. Diğer taraf sadece yıkalım, bozalım, hedefi bu. Bir kaos vadediyorlar Türkiye'ye. Bir proje de yok" dedi.

"SURİYE'NİN KUZDEYİNDE BİR TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTİYORLAR"

Prof. Dr. Şentop, "Terör örgütüyle bağlantılı olan bir siyasi hareket var ve O siyasetçiler bunu terör örgütü olarak kabul etmiyor. Onlar, Tayyip Erdoğan karşısında kim olursa ona destek vereceklerini söylüyorlar. Bahsediyorlar, filan hapisten çıkacakmış,. Bu seçimlerin temel meselesi Türkiye'nin kuşatılmasıyla ilgili. Bu kararı o teröristler, sözde liderleri falan veremez. Bu kararı o terör örgütünün bir baş olarak Türkiye'ye karşı kullananlar verir. Onların maksadı Türkiye'nin geciktirdiği Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Türkiye Suriye'deki operasyonlarını durdursun ve oradan çekilsin. Sınır ötesi harekatlar durdurulsun, bir daha da sınır ötesi operasyon ihtiyaç da olsa, gerek de olsa yapılmasın sinyalini aldık. Askerlerimiz sınır ötesinde görev süreleri dolmuş, mecliste oylama yapıyoruz şu anki Cumhurbaşkanı adayının partisi de destek vermedi. Terör devleti kurmak suretiyle kuşatmak için uğraşıyorlar, plan bu. Biz bu planı bozduk. Şimdi buradan vazgeçin diyecekler, ona göre destek veriyorlar. Eğer bundan vazgeçilirse 1-2 sene içerisinde orada bir terör devleti oluşturmak istiyorlar. Türkiye coğrafi sınırlarından çok daha büyüktür. Bunu bu hale getiren de Tayyip Erdoğan'dır. Onun için düşmanlık Tayyip Erdoğan'a yapılıyor. İnşallah 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin güçlü, kararlı yürüyüşünü durduramayacak" diye konuştu.