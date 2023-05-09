’Türkiye Yüzyılı’ dijital anıt ile anlatılıyor

Bir başka ziyaretçi Hakan Avcı ise "Türkiye Yüzyılı'nı sonuna kadar destekliyorum. Savunma projelerinin büyük taraftarıyım." diye konuştu.

Anıtı ziyaret eden Hindistanlı Parth Goyal ve Kashwi Aggarwal da sunumları beğendiklerini dile getirdiler.