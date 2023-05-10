85’lik Hüseyin dede o anları anlattı: Cumhurbaşkanımın olduğu yere koşarak giderim

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1.7 milyon vatandaşın katılımıyla düzenlediği Yüzyılın Mitingi'ne tek başına giden ve İBB yönetiminin metrodaki yürüyen merdivenleri çalıştırmaması nedeniyle normal merdivenden delikanlılara taş çıkartırcasına yürüyerek çıkmasıyla gündem olan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar SABAH'a konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla görüntülü olarak arayıp görüştüğü Bayraktar şunları söyledi:Yürüyen merdivenlerin çalışmadığının açıkçası farkında bile değilim. Erdoğan'ıma yetişmek için evden tek başıma çıkıp Atatürk Havalimanı'na gittim. Merdivenleri rüzgâr gibi çıktım.Hiç de yorulmadım, çünkü aşkla çalışan yorulmaz. Ben Cumhurbaşkanımızı severim. Erdoğan'ın olduğu yerde yorulmam. Bırak yürümeyi Erdoğan için canımı veririm. 1 değil 8 canım olsun Erdoğan için seve seve veririm. Bu memlekete hizmet edeni severim.Bu memleket bizim memleketimiz. Cumhurbaşkanımız memlekete hizmet ediyor. Bu memlekete Halk Partisi taşın üstüne bir taş koymuş mu? Bunların 'istemezük'ten başka bildikleri yok. Bunlar memlekete hizmet etmek bir yana memlekete hizmet edene de karşı. Bunlar Menderes'e de, Özal'a da, Erbakan'a da aynı şeyleri yaptılar. Bir yanda hizmet edenler öteki tarafta da hizmete engel olanlar. Benim tarafım vatana ve millete hizmet edenlerden yana. Mesleğim marangozluk. Gençliğimde Nuri Demirağ'a sandal yaptım, o zamanlar Atatürk Havalimanı uçak fabrikasıydı. Sonra ne oldu? Halk Partisi o fabrikayı yerle bir etti. Vatandaşlarımız hizmet edenin yolundan gitsin. Erdoğan'ımıza sahip çıksın.