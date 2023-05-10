AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay’dan miting teşekkürü

"Büyük Adana Mitingi" sonrası teşekkür mesajı yayınlayan Başkan Mehmet Ay, "15 ilçesiyle Adana'mıza ve Adanalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yoğun ilgi ve coşkularıyla 14 Mayıs Seçimleri'ne yönelik kararlarını da ortaya koymuş oldu. 14 Mayıs'ta, Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşması yaparken biz de yine aynı bu meydanda aynı coşkunun tekrarını yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Ay, "Türkiye Yüzyılına doğru çıktığımız bu yolda, bizleri destekleyen aziz hemşerilerimize, dava arkadaşlarımıza ve Cumhur İttifakı'mızın değerli ortaklarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.