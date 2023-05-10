Bakan Akar’dan tahıl koridoru açıklaması

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte, büyük ve güçlü Türkiye önündeki en önemli engeli "terör" olarak nitelendirdi.

Terörle mücadelede önemli mesafelerin katedildiğini belirten Akar, "Teröristlerin Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları bitmeden rahat etmemiz mümkün değil. Mehmetçiğin nefesi enselerinde." diye konuştu.

Akar, teröristlerin ya adalete teslim olacaklarını ya da kazdıkları çukurlara gömüleceklerini belirterek "Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi tek tek Zap'ta, Gara'da nerede olursa olsun teröristlerin inlerini, barınaklarını bulup başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridoru Mehmetçik tarafından paramparça edildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler." dedi.

"TÜRKİYE SÖZ DİNLEYEN DEĞİL SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke. Bölgemizde, dünyada bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız merak konusu." ifadelerini kullandı.

Seçimlere az bir süre kaldığını belirten Akar, terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımların korunmasının önemini dile getirdi. Bu kazanımlardan vazgeçilebileceğine yönelik söylemlere tepki gösteren Akar, "Bunu teröristler söylüyor, terörle iltisaklı olan siyasiler söylüyor, bu siyasilerle iltisaklı olan ittifak söylüyor. 'Teröristleri serbest bırakalım' diyorlar, özerklikten bahsediyorlar." diye konuştu.