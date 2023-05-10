Başkan Erdoğan: 21 yıl kirli senaryolarla mücadele ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik.

İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar