Düzce’de Kemal Kılıçdaroğlu’na Selahattin Demirtaş tepkisi

6'lı masanın ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun gittiği şehirlerde ise HDP ile ortaklığının hatırlatıldığı tepki afişleri dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu dün ise Düzce'de bir miting düzenledi. Miting alanındakilere hitap eden Kılıçdaroğlu'na ise Düzce'den afişli bir tepki geldi.

"SÖYLESENE BU MEYDANDA!"

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı yerin tam karşısındaki binada asılı afişte "Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım' diye" ifadeleri yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun tam karşısında yer alan bu afişin fotoğraf karesi ise sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Düzceliler Kemal Kılıçdaroğlu'na ayarın kralını vermiş" yorumunda da bulundu. Kılıçdaroğlu ismiyle açılan paradi hesap da bu afişi ve fotoğrafı paylaşarak "Düzce'de vatandaşlarımızın sevgi gösterileri ile karşılandık" diyerek Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı. Sosyal medya kullanıcıları ise afişte yer alan sözlerle sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'ndan ise afişle ilgili herhangi bir yorum gelmedi.

DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKMA VAADİ VAR!

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimleri için vadettikleri arasında terör suçu nedeniyle tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması var. Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2022 tarihinde CHP'nin Van'da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı bir konuşmada "Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri ise o dönem "HDP ile ortaklığın sinyali" değerlendirilmelerine yol açmıştı.