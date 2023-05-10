İzmir Metrosunda seferler durdu! Vatandaş isyan etti

ARIZA MEYDANA GELDİ

Bugün sabah saatlerde İzmir ulaşımının bel kemiğini oluşturan Üçyol Üçkuyalar Metro hattında meydana gelen arıza binlerce vatandaşın işe geç kalmasına neden oldu. Sabah hiçbir şeyden habersiz her zaman olduğu gibi metro istasyonlarının yolunu tutan İzmirliler metro seferlerinin durdurulduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Yaşananlara isyan eden İzmirliler 'Artık yeter. Hiçbir hizmeti doğru düzgün veremiyorsunuz' diyerek büyükşehir belediyesine tepki gösterdi.