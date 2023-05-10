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Giriş Tarihi: 10.5.2023 11:15

İzmir Metrosunda seferler durdu! Vatandaş isyan etti

Geçtiğimiz hafta sonu Bornova’daki su patlağını bir türlü tamir edemediği için onbinlerce İzmirliyi 2 gün boyunca susuz bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de ulaşımı birbirine kattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Üçyol Üçkuyular metro hattında bugün sabah meydana gelen arıza nedeniyle işe gitmek için metroyu tercih eden binlerce İzmirli mağdur oldu. Metro seferleri durunca çok sayıda İzmirli işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Vatandaş metro hattında yaşanan aksaklığa isyan etti.

ERTAN GÜRCANER
İzmir Metrosunda seferler durdu! Vatandaş isyan etti

İzmir'de belediye hizmetlerini doğru düzgün halka ulaştıramadığı için sürekli eleştiri konusun olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sefer de her gün on binlerce İzmirliye verdiği raylı sistem ulaşımını eline yüzüne bulaştırdı.

ARIZA MEYDANA GELDİ

Bugün sabah saatlerde İzmir ulaşımının bel kemiğini oluşturan Üçyol Üçkuyalar Metro hattında meydana gelen arıza binlerce vatandaşın işe geç kalmasına neden oldu. Sabah hiçbir şeyden habersiz her zaman olduğu gibi metro istasyonlarının yolunu tutan İzmirliler metro seferlerinin durdurulduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Yaşananlara isyan eden İzmirliler 'Artık yeter. Hiçbir hizmeti doğru düzgün veremiyorsunuz' diyerek büyükşehir belediyesine tepki gösterdi.

SEFERLER GECİKMELİ OLARAK DEVAM EDECEK

Metro hattındaki arıza nedeniyle açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş metroda teknik bir arıza meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer metro seferlerindeki gecikmenin arızadan kaynaklandığı, giderilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca seferlerin gecikmeli olarak devam edeceğinin altı çizildi.

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İzmir Metrosunda seferler durdu! Vatandaş isyan etti
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