Murat Bardakçı’dan CHP’nin ’hesap soracağız’ zihniyetine tokat gibi yanıt: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar

ÖZGÜRLÜKÇÜ KESİMİN NASIL "POSTALLI" HâLE GELDİĞİNİN SON VE MÜKEMMEL ÖRNEĞİDİR!

Öyle fanatik ve cahil bir partiliye değil, hukukçu bir hanıma ait olan ve açıkça "Korkak herifler, çok yakında geliyoruz, hesap soracağız, vay hâlinize!" diyen bu mesaj, Türkiye'deki demokrat ve özgürlükçü kesimin nasıl "postallı" hâle geldiğinin son ve mükemmel örneğidir!

"Bizde her vesile ile özgürlüğü ve düşünce hürriyetini savunan kesim şimdi artık böyle oldu, militanlaştı" diyemiyorum, zira hep böyle idiler; hattâ bazen gelen gideni aratır, muhalefette iken özgürlük şampiyonluğu yapanlar iktidar olmalarının ardından vaktiyle "baskıcılıkla" suçladıkları önceki rejime rahmet okuturlardı...

Eskilerden bir örnek: Sultan Abdülhamid'i tahtından indirip istibdada son veren İttihadçılar senelerce dillerine pelesenk ettikleri özgürlük hayallerini zamanla bir tarafa bırakmış, eskisinden daha da baskıcı bir rejim kurmuşlar, önde gelen muhaliflerden bazıları takır takır vurulup öldürülmüş, vaadedilen serbest seçimler 1912'nin meşhur "sopalı seçim"ine dönmüş ve Abdülhamid zamanında "Arkadaşlar kan dökün, kan dökmenin hengâmıdır (zamanıdır)" mısraını söyleyen Süleyman Nazif'e bile "Hasret olduk eski istibdâda biz" dedirtmişlerdi.