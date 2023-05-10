O uzman çavuş meslekten atıldı

Erzurum'dİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan, aralarında Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş'in de bulunduğu 15 kişi, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Keleş'in savunmasında, "Arkadaşım Serhat'la gezmek için caddeye gittik. Miting alanının dışında beklerken karşıdan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim ve 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde tepki gösterdim. Elimdeki demir paralarını zarar vermeyecek şekilde fırlattım" dediği öğrenildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş gözaltına alınmıştır. Ayrıca derhal başlatılan idari tahkikat sonucunda sözleşmesi de feshedilmiştir" denildi. Keleş'in FETÖ soruşturması ile ilgili de iddialara açıklık getirilerek, "Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı karar verilmişti" denildi.Olaylara karışan Eşref A.'nın babasının ise İstanbul FETÖ yönetici kadrosunda olduğu, ağabeyinin de Fuat Avni hesabını yöneten ve şu anda İsveç'te olan Yasir A. olduğu belirlendi. Eşref A.'nın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, "Erzurum Valisi Okay Memiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen. Bu yüzleri sakın unutmayın. Bunun bedelini ödeyecekler, hesap verecekler" şeklinde yazdığı görüldü.SABAH