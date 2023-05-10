Savcı Sayan’ın otobüsüne PKK sloganlarıyla saldırdılar... ‘Kaybedeceklerini anlayınca saldırmaya başladılar’

İzmir'de, önceki akşam AK Parti İzmir milletvekili adayı Savcı Sayan ve ekibini taşıyan seçim otobüsü, saldırıya uğradı. PKK sloganı atan bir grubun otobüsün camlarını kırdığı saldırıda Sayan'ın ekibinden 3 kişi yaralandı. SABAH'a konuşan Sayan, "Zafer işareti yapıp, Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek saldırdılar. PKK sloganları attılar.Aşağı inip 'Neden yapıyorsunuz?' diyen danışmanımın kafasına ıstakayla vurdular. Bir de bizim kahvehaneyi bastığımız yalanını uydurdular. Saldırıya uğrayan biziz ancak iftirayla bizi saldırmış gibi gösteriyorlar. 3 gün önce de otobüsümüzün camını kırdılar. Bunu duyurmadık. Kardeşlik söylemleriyle Kürt kardeşlerimi uyandırıyorum. CHP'nin pisliklerini anlatıyorum. Bunları anlatınca ve kaybedeceklerini anlayınca saldırmaya başladılar.15 Mayıs akşamının sokak provasını yapıyorlar. Dün saldırıya uğruyoruz. Arkadaşlarımız yaralanıyor. Biz mağdur oluyoruz. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç utanmadan benim 30 kişi ile Kılıçdaroğlu afişlerinin asıldığı kıraathaneyi bastığım yalanını uyduruyor. Hem yalancı hem iftiracı. Ben her yerde CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bürolarını ziyaret ediyorum.Başarılar diliyorum. Sevda Kılıç'ın söylediklerinin bir tanesi doğruysa ben adaylıktan çekileceğim" dedi. Öte yandan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde de CHP Gençlik Kolları üyeleri, AK Partililere taş ve sopalarla saldırdı. 4 kişinin yaralandığı saldırı sırasında silahla havaya ateş açan Şehitkamil Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, gözaltına alındı.