Siyasi operasyonlar yapanların hesabını sandıkta sorun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde on binlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği konuşmasının satırbaşları:Şu anda meydandaki kişi sayısı 55 bin. CHP'nin buradaki mitingine 27 bin kişi, İyi Parti'ye 5 bin kişi, HDP'ye 1500 kişi gelmişti. Aydın, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısın? Bunlara gereken dersi vermeye hazır mısın?Aydın'a toplamda 79 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 9 sağlık tesisinin inşası devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 1810 konutu teslim ettik. 'İlk Evim' projesiyle 3 bin 320 yeni konutu hizmetinize vereceğiz.Pazar günü evlatlarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceksiniz. Seçim terörle savaşan ile bölücülerle yol alan arasında. Ya eser siyaseti ya yıkım siyaseti. Türkiye'nin her üç beş ayda bir siyasetin krize girdiği eskinin kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor. Aydın'ın sadece İstiklal Harbi'nde değil demokrasi tarihimizde de önemli yeri var. Burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Merhum Menderes ömrünü demokratikleşmeye adamış büyük bir devlet adamıydı. Minarelerimizde ezanı Muhammedi'ler onun döneminde yükseldi. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Milletimizin gözbebeği olan imam hatip okulları onun döneminde açıldı. Cumhur ile cumhuriyet arasındaki uçurumlar ilk kez onun döneminde kapandı. Mevcut CHP zihniyetinin tek parti faşizminden farkı yok. 27 Mayıs darbesinin senaristi CHP'nin milli şefiydi.Tek parti faşizmi temsilcilerinin yalanlarının, iftiralarının hedefi olduk. Vesayetle gözümüzü korkutmaya çalıştılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık'ta milli iradeyi gasp ettiler. 15 Temmuz'da canımıza kastettiler ailecek. Bay Bay Kemal'i de Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçırdılar.Onca ahlaksızlığa rağmen hukuk ve adaletten hiç şaşırmadık. Biz Batı'ya değil hep Anadolu irfanına inandık. Milletimize inandık. Allah'a dayandık. Hiçbir güce boyun eğmedik. Sandığın onuruna, şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söylediysek sandık aracılığıyla söyledik. Onlarla aramızdaki fark bu. Sizi galeyana getirmeye çalışanlara yine firsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Gün soğukkanlı olma günüdür.Milletimizle aramıza giremeyenler siyaset operasyonları ile hareket ettiler. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı. Kürt ve Alevi videolarının ne gaye ile yapıldığını iyi biliyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine rıza göstermeyeceğiz. Huzur iklimine sahip çıkacağız. Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Hesabınızı sandıkta sorun.21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına, giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasi iradeden yana olduk . Ya bu zihniyeti ya da öğretmeninden polisine, sanatçısından gazetecisine önüne gelen herkesi tehdit eden bir zihniyeti seçeceğiz.Bay Bay Kemal torununu SGK'ya kaydediyor. Ya bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Her türlü skandalın olduğu defolu bir şahsa yetki verir miyiz?Bu muhalefetin şu halini görüp hâlâ oy verebilir misiniz? Karşımızdaki tablo bu. Bu kadar net, açık ve keskin... Bay Bay Kemal, Selo'yu çıkaracağını söylüyor. Bu ne millidir ne yerlidir.Bu CHP, LGBT'ci mi? İyi Parti, LGBT'ci mi? HDP, LGBT'ci mi?... AK Parti'ye, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Hayır. Biz ailenin kutsallığına inanıyoruz.