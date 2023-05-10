SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde özel güç kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 2013 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper Türkiye'de sokak eylemlerinde yer aldıktan sonra Suriye'ye geçti. Suriye'den Türkiye'ye yönelik organize edilen birçok eylemin içerisinde yer alan terörist, 2015 yılı sonrasında da Irak'a geçerek güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlere silah ve mühimmat taşıdı. Yaptığı eylemler sonrasında terörist, MİT'in hedef listesine dâhil edildi.

SAHA AJANLARI İZLEDİ

MİT saha ajanlarını görevlendirilerek Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper'in Irak Gare alanındaki yerini tespit etti. MİT'in saha ajanları, teröristin güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan Özel Güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Müslüm Ürper Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı anda, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Uzun süre, sözde özel güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösteren teröristin silah ve mühimmat taşırken etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin büyük şok yaşadığı öğrenildi.