Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.5.2023 11:54 Son Güncelleme: 10.5.2023 12:04

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde özel güç kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 2013 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper Türkiye'de sokak eylemlerinde yer aldıktan sonra Suriye'ye geçti. Suriye'den Türkiye'ye yönelik organize edilen birçok eylemin içerisinde yer alan terörist, 2015 yılı sonrasında da Irak'a geçerek güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlere silah ve mühimmat taşıdı. Yaptığı eylemler sonrasında terörist, MİT'in hedef listesine dâhil edildi.

SAHA AJANLARI İZLEDİ

MİT saha ajanlarını görevlendirilerek Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper'in Irak Gare alanındaki yerini tespit etti. MİT'in saha ajanları, teröristin güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan Özel Güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Müslüm Ürper Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı anda, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Uzun süre, sözde özel güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösteren teröristin silah ve mühimmat taşırken etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin büyük şok yaşadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA