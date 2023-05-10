The Economist’ten Kılıçdaroğlu’nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

ERDOĞAN NEFRETİNİ KAPAKLARINA TAŞIDILAR

Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinin basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı. Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi.