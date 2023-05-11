Akşener’in temelini attığı pazar ve otopark yalan oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1 yıl önce temelini attığı Ermenek pazarı ve otoparkı yalan oldu. Bırakın pazar yeri ve otopark yapılmasını, yaptıkları temel bile yerinden söküldü. Arsa üzerinde projenin fotoğrafı var ama kendisi yok.AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş temelin aynı gece belediye işçileri tarafından söküldüğünü söyledi. Sarıtaş, "14 Mayıs 2022 günü Meral Akşener'in katıldığı törenle projenin temelini attılar. Ama ne olduysa aynı gece belediyenin temizlik personeline temeli söktürdüler.Temel kayıp, biz de bir yıldır bu temeli arıyoruz. İyi Partili Belediye Başkanı Atila Zorlu'nun göreve geldiğinde vaatlerinden biriydi. Şimdi o projenin yerinde yeller esiyor. Ortada hiçbir şey yok" dedi. Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi milletvekilliği adaylığı için belediye başkanlığından istifa etti.