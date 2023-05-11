"Hedef KIZILELMA" belgeseli büyüledi

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir dönemi başlatarak dünya çapında gündem olan Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü İstanbul Kongre Merkezi'ndeki ön gösterimi izleyiciyle buluştu.

Yoğun ilgi gören ön gösterimin hemen ardından belgesel Baykar'ın YouTube kanalından izleyiciyle buluştu. İngilizce alt yazılı olarak hazırlanan belgeselde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Kızılelma'nın 20 yıllık serüveninde rol alan emekli askerler ve mühendisler sürece katkı ve tanıklıklarını ilk ağızdan aktarıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, belgeselin yönetmenleri Altuğ Gültan ve Burak Aksoy, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan, Baykar Finans Grubu Başkanı ve Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar, Eski AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eski Milli futbolcu ve teknik direktör Rıdvan Dilmen, dünyaca futbolcu Mesut Özil, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan gibi ünlü ismin yanı sıra birçok vatandaş da katıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatıyor.

Belgeselde Baykar ekibinin, Baykar'ın ürettiği dünyanın ilk mini sınıfı insansız helikopteri Malazgirt'i bizzat sahada test etmek için Şırnak Akçay Tugayında bulundukları anlatıldı. 2000'lerin Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayında görevliyken uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla şehit edilen görevli Yarbay Melih Gülova da anıldı.

SÜT HAKKI DEMİŞTİ, VASİYETİ GERÇEK OLDU

Öte yandan belgeselde Baykar Finans Grubu Başkanı ve Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar'ın oğullarına "Bu geliştirdiğiniz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini süt hakkım olarak niyaz ediyorum." şeklindeki vasiyeti hatırlatıldı. Belgeseli izleyen anne Bayraktar, "Bir anne ne hisseder, mutluyum, gururluyum, hamdolsun" diyerek aktardı.

"İFTİHAR VESİLESİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, ön gösterimin ardından duygularını şöyle ifade etti: "Çok etkileyici, çok duyguluydu. Tabi 20 yıla yakın süren bir mücadelenin, azimle, gayretle, inançla, inatla gerçekleşen bir mücadelenin bugün Türkiye'mizi dünya liderliğine taşıdığı ve nihayetinde milletimizin iftihar vesilesi olduğu bir noktaya geldik. Bu mücadelenin özellikle son 10 yılına bizzat şahitlik etmiş biri olarak çok duygulandım. Bu vesileyle Özdemir Bey'i rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Onun inancı, inadı, ısrarı bu mücadelenin bu günlere gelmesine öncülük etti. Allah ondan razı olsun. Mekânı cennet olsun. Bütün ekibe, Selçuk Bey'e, Haluk Bey'e yine milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

"İNANILMAZ BİR ŞEY"

Rıdvan Dilmen: "Yıllardır yakından takip ediyorum. Benim tabi yaşım da müsait bazı şeyleri görmeye. Allaha şükürler olsun ki inanılmaz bir şey, hakikaten de Haluk Bey, Selçuk Bey, tabi rahmetli babaları Özdemir beyin de çok emeği var bu işte. Ben gururluyum bir vatandaş olarak."

Mesut Özil; "Çok gurur duyuyoruz. Baykar bir ilki başardı. Allah razı olsun. Millet adına çok çok teşekkür ediyorum."

Murat Kekilli; "Yerli ve milli uçağımızın tanıtımı vesilesiyle koşa koşa geldik, gururluyuz, heyecanlıyız."

"100. YILDA İLK UÇUŞ SÖZÜ VERMİŞTİK"

Ön gösterim programı öncesinde yönetmenler Altuğ Gültan ve Burak Aksoy birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk Bayraktar, "Kızılelma 20 yıllık hayalimizdi. Bu serüvende ilk günden beri, ülkemizin ilk robot uçağı diyebileceğimiz uçaktan itibaren beklediğimiz gündü. Geçtiğimiz yıl itibariyle cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 1 ay kala ilk uçuşunu gerçekleştirdi biz milletimizde 2023'te ilk uçuşunu yapar diye söz vermiştik. Bir sürpriz yapmak için 2022'nin aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bütün bu serüvenin hikayesini anlatan Hedef Kızılelma belgeselimizde hava aracımız ilk tasarlamaya başladığımız dönemde, yönetmenlerimizle birlikte çekilmeye başlamıştı. Kızılelma belgeseli sadece ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın hikayesini değil, bütün bu serüvenin hikayesini anlatıyor. Teknikten öte, Kızılelma'yı nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı anlatıyor. Ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin, anlamını anlatıyor" dedi.

Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı da anarak, "Onun ahirete irtihal etmesi ruhunun bizlerle yaşamadığı anlamına gelmiyor. O bizlerle birlikte bu mücadeleyi sürdürüyor. Bizler de onun düsturlarıyla, onun bize verdiği ilhamla ve diğer yol arkadaşlarımızın verdiği ilhamla beraber mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN İLE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Selçuk Bayraktar; Azerbaycanlı bir gazetecinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Teknofest'te dile getirdiği KIZILELMA'yı biz Azerbaycan semalarında da görmeyi diliyoruz" sözlerini hatırlatması üzerine "Bizim içimizde kanayan bir yaraydı Karabağ. Dünyada SİHA'larla kazanılmış ilk zaferi Türk orduları kazanmış oldu. Türkiye'nin bu alandaki liderliğini ve öncülüğünü, havacılıkta ve insansız savaş uçaklarında yeni bir şafağın doğuşunu ifade eden insansız uçaklarında da bu kardeşlikle birlikte pekiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"TAKOZLARI KALDIRABİLMEK DE İŞİN ÖNEMLİ BİR KISMI"

Bayraktar, "Akıncı'nın kavramsal tasarımını rahmetli babam yapmıştı. Akıncı'yı dünyadaki kendi sınıfındaki en estetik uçak olarak görüyoruz. Tabii KIZILELMA da onun mirası üzerine bir anlamda kondu. Özellikle TEKNOFEST'te dünya tarihine geçmiş, havacılık tarihine geçmiş uçuşlar yapıldı" dedi.

Belgeselin yönetmenleri Altuğ Gültan ile Burak Aksoy AKINCI'nın ardından KIZILELMA'nın belgeselini de yönetmekten duydukları gururu ifade ederken Selçuk Bayraktar da, Türkiye'nin en iyi belgesel ekibi ile birlikte çalıştıklarını söyledi.