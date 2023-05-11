SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

HAK-İŞ Konfedarasyonumuzun 15. Genel kurulunda sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Genel kurulun HAK-İŞ camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kuruluşundan bugüne HAK-İŞ çatısı altında ter döken herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'ni bugünlere ulaşmasında, emek mücadelsinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Rabbim hepinizden razı olsun.

Şafakla beraber uyanmanın, kışın soğukta otobüs beklemenin, gazete kağıtları serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu iyi bilirim. İşçi kardeşlerimin evlerine ekmek götürmek için katlandıkları zorlukları çok iyi bilirim.

Mazisini inkar edenlerden olmadık. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan itibaren daima sizlerin hakkını vermeye çalıştık.

1 Mayıs'ı önce Emek ve Dayanışma günü daha sonra resmi tatil ilan ettik. Ayrıca örgütlenme, sendika, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında önemli adımlar attık. Darbe döneminin mirası olan kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek ayrımcılığa biz son verdik.

Biz göreve geldiğimizde asgari ücret 124 dolardı. Bugün 440 dolar. 2002'de benzinin litre fiyatı 1.5 liraydı. Asgari ücretle 110 litre alınıyordu. Bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınıyor. Asgari ücret ve diğer ücretlerdeki artış reel olarak da alım gücünü yükseltti. Sadece bu örnek bile iktidarımızın işçisine memuruna verdiği önemi göstermektedir.

Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun, çalışanlarımızı enflasyona ezdimedik. Toplumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntılara, ekonomik krizlere rağmen bu hassasiyetimizi koruduk. Covid döneminde insanımızın sağlıyığla birliklte işini de koruması için mücadele ettik.