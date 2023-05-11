Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Muharrem İnce’nin kaset iddiaları ile ilgili Başsavcılık harekete geçti
Giriş Tarihi: 11.5.2023 13:20 Son Güncelleme: 11.5.2023 13:24

Son dakika: Muharrem İnce’nin kaset iddiaları ile ilgili Başsavcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddiaları ile ilgili harekete geçerek ‘Tehdit’, ‘Şantaj’ ve ‘Belgede sahtecilik’ suçlarından soruşturma başlattı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Muharrem İnce’nin kaset iddiaları ile ilgili Başsavcılık harekete geçti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık terörüstlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" paylaşımını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler hakkında paylaşım yapan şüpheliler hakkında 'Tehdit', 'Şantaj' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlattı.

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Son dakika: Muharrem İnce’nin kaset iddiaları ile ilgili Başsavcılık harekete geçti
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