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Giriş Tarihi: 12.5.2023 22:07

CHP seçim sloganlarının alan adları AK Parti'ye kaptırdı

Cumhuriyet Halk Partisi seçim süreci için belirlediği kampanya sloganlarının alan adlarını AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Mestan Özcan’a kaptırınca eleştirilerin hedefi oldu

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
CHP seçim sloganlarının alan adları AK Parti’ye kaptırdı

CHP'nin seçim sürecinde kullandığı 'Sana Söz' sloganının internet adresleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili adayı Mestan Özcan tarafından satın alındı. Edinilen bilgilere göre; Mestan Özcan; http://sanasoz.xyz/ ve http://sanasoztekirdag.com/ adreslerinin isim haklarını satın alarak kendi kampanya sitesi haline getirdi. Söz konusu sitelere giriş yapanlar, CHP'nin kampanya detaylarını görmek yerine, Mestan Özcan'ın seçim sayfasını gördüklerinde şaşkınlıkla karşılaştılar. İsim haklarını AK Partili adayına kaptıran CHP yönetimi ise eleştirilerin hedefi oldu.

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CHP seçim sloganlarının alan adları AK Parti'ye kaptırdı
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