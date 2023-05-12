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Giriş Tarihi: 12.5.2023 09:46

Eren’in annesi Ayşe Bülbül’den 14 Mayıs çağrısı: Terör destekçilerini unutmayın, onlara fırsat vermeyin

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, 14 Mayıs öncesi çağrıda bulundu. Ayşe Bülbül, “Bir şehit annesi olarak Türk halkından tek isteğim oyunu atarken benim evladımı ve tüm şehitlerimizi düşünün. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP ile birlikte olan partiler ne bizim yanımıza gelsin, ne de Erenimin mezarını ziyaret etsin. Kesinlikle kabul etmiyorum. Terör destekçilerine fırsat vermeyin” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Eren’in annesi Ayşe Bülbül’den 14 Mayıs çağrısı: Terör destekçilerini unutmayın, onlara fırsat vermeyin

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Terör destekçisi siyasetçilere 14 Mayıs çağrısında bulundu.

SABAHA konuşan Ayşe Bülbül, "Bir şehit annesi olarak Türk halkından tek isteğim 14 Mayıs'ta oyunu sandığa atarken benim evladımı ve tüm şehitlerimizi düşünsün. PKK bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP ile birlikte olan partiler ne bizim yanımıza gelsin, ne de Eren'imin mezarını ziyaret etsin. Kesinlikle kabul etmiyorum. PKK'nın uzantısı HDP ile hareket eden partilere hakkımı helal etmiyorum. Benim 15 yaşındaki kınalı kuzumu, Eren'imi 6 yıl önce terör örgütü katletti. Acım yüreğimde hiç dinmedi. Devletimiz Eren'imin katillerini kısa sürede yok etti. Teröristleri bir bir yok etti. Kaçacak delik aramaya fırsatları kalmadı. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az kaldı. Bazı siyasi partiler o terör örgütüyle beraberler. O çocuk katili PKK'nın uzantısı HDP ile kol kola gezen, Kandilden emirler alan ve PKK'ya diz çökenlere lütfen oy vermesinler. Onlara verilen her oy yüreğimi yakacak. Hainlerin kurşunlarıyla askerimizi, polisimizi, vatandaşlarımızı ve 15 yaşındaki Eren'imi katledenler sandığa gittiğinde vicdan muhakemesi yapsınlar. Onlara oy verecek olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Benim 15 yaşındaki oğlum Eren'im mezarda yatıyor. Gençliğini yaşayamadan toprağa girdi. 6 yıldır Erensiz geçen günleri ben bilirim. Eren ve tüm şehitlerimizin katilleriyle kol kola gezenler siyaset yaparak, TBMM'ye girmenin hesabını yapıyor. Onlara bu fırsatı vermeyelim. Yüreklerimizin tekrar yanmasına izin vermeyin" dedi.

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Eren’in annesi Ayşe Bülbül’den 14 Mayıs çağrısı: Terör destekçilerini unutmayın, onlara fırsat vermeyin
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