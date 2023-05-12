SON DAKİKA...Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tahliye edildi