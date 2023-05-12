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Giriş Tarihi: 12.5.2023 19:39

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tahliye edildi

SON DAKİKA...Beşiktaş Belediyesi'ndeki  rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tahliye edildi

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tahliye edildi
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