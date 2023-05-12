euronews’ten anket sonuçları manipülasyonu!

KİRLİ PAZARLIKLAR, FETÖ KUMPASLARI İLE GEÇEN SÜREÇ!

Öte yandan Türk siyasi hayatının en kirli pazarlıklar ile dolu seçim sürecinin de sonuna doğru geliniyor. 7'li koalisyon arasındaki adaylık tartışmaları ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalktığı masaya tekrar oturması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile girdiği kirli pazarlık ve son olarak FETÖ kumpasları sonucu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi!

Sadece bir kaç ay içinde yaşanan ve Türk halkını son derece rahatsız eden olaylardan bazıları bunlar oldu.