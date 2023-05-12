Gaziantep’te 3 meclis üyesi AK Parti geçen İYİ Parti karıştı

Nizip Belediye Meclis Üyeleri Müslüm Alkurt, Abdulvahap Eroğlu ve Hüseyin Ateş dün, binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen bir törenle İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. AK Parti rozeti takan 3 meclis üyesinin istifası üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak partinin Gaziantep Milletvekili ve il yönetimini suçlayan eski il başkanı ve halen Genel Başkan Danışmanı olan Avukat Oğuz Hocaoğlu, "Bu arkadaşlara sahip çıkabildik mi bugün laf söyleme gafletinde bulunabiliyoruz" diye tepki gösterdi.

İyi Parti Gaziantep milletvekili Hüseyin Filiz'in 5 yıl boyunca maaş aldığını ve gittiğini belirten Hocaoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde partinin 1. Sıra adayı olan ve küfürleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Mehmet Mustafa Gürban'ın da 1. sıraya kendisini attığını dile getirdi.

Hocaoğlu, şunları belirtti:

"Nizip'te AKP'ye geçen belediye meclis üyelerimize laf eden sözde İYİ Parti yönetim kadrosuna şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Sayın Hüseyin Filiz ve ben de dahil olmak üzere bu birbirinden değerli kardeşlerimize sahip çıkabildik mi? Neden bugün laf söyleme gafletinde bulunuyorsunuz! Bu arkadaşlarımızı hangi çalışmalarınıza dahil ettiniz, partili olduklarını hissettirebildiniz mi? 2018 seçimlerinde Sayın Hüseyin Filiz atandı. 5 yıl maaş aldı ve gitti. Yerel Seçimlerde sayın Ejder Demir, sayın Ümit Özdağ'ın gazı ile atandı ve gitti. Şimdi de sayın Namı-değer MMG atandı! Pardon kendini atattı(!) Birkaç partili arkadaşımız konuştu ve görüşlerimi net şekilde ifade ettim. Konuşacağım ve konuşmaya devam edeceğim. Ben, İyi Partide genel merkeze çöreklenen ülkücülerle hesabı olağan kongreye bıraktım. Hala genel başkan danışmanıyım, sorgulayan zavallılara