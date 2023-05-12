Kandil’den emir alanlara oy vermeyin

örgütü PKK'nın elebaşları, 14 Mayıs seçimine günler kala bir yandan Millet İttifakı'na destek açıklamaları yapıyor, bir yandan ise Türkiye'ye yönelik tehdit dolu açıklamalarını sürdürüyor.Örgütün Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit, "14 Mayıs'ta cumhuriyeti biz yıkacağız. 15 Mayıs'ta Kürdistan gerçeği ile yüzleşip yeni bir döneme gireceğiz. Kim bizi oyuna getireceğini, aldatacağını, yönlendireceğini sanıyorsa yanılıyordur. Türkiye'de sistem değişecek. Değişim-dönüşümle ilgili uluslararası güçler de yanımızda. Suriye ve Irak'ın nasıl parçalandığı ortada. Bu manzaraya göre Türkiye de büyük kaybedecek" dedi.KONGRA-GEL Başkanı PKK'lı Remzi Kartal da, "Millet İttifakı'nın kazanması sadece AK Parti yenilgisi değil, oluşan hava çok olumlu. Herkes bunu daha da büyütmeli. Kürt şehirleri ve metropollerdeki halklarımız bütün işlerini dondurarak seçime kilitlenmeli" ifadelerini kullandı.PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık da şunları söyledi: "AK Parti-MHP iktidarına son verme imkânı ele geçmiş durumda. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir."PKK yönetim organı KCK Eş Başkanı Murat Karayılan da "Bu dönemde herkes birleşmeli ve birliğini göstermeli. Eğer böyle bir destek sunarlarsa, bu, gelecekte kurulabilecek olan ve herkesin katılacağı Kürdistani birliğin temeli olacak" dedi. SABAHTrabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Bir şehit annesi olarak Türk halkından tek isteğim, oyunu atarken benim evladımı ve tüm şehitlerimizi düşünün. Terör destekçilerine fırsat vermeyin" dedi. Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, SABAH'a konuştu. 14 Mayıs'ta oy kullanacak herkese çağrıda bulunan şehit annesi Bülbül şunları söyledi: "Bir şehit annesi olarak Türk halkından tek isteğim, 14 Mayıs'ta oyunu sandığa atarken benim evladımı ve tüm şehitlerimizi düşünsün. PKK bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP ile birlikteki partiler ne bizim yanımıza gelsin, ne de Eren'imin mezarını ziyaret etsin. Kesinlikle kabul etmiyorum. PKK'nın uzantısı HDP ile hareket eden partilere hakkımı helal etmiyorum. Benim 15 yaşındaki kınalı kuzumu, Eren'imi 6 yıl önce terör örgütü katletti. Acım yüreğimde hiç dinmedi. Devletimiz Eren'imin katillerini kısa sürede yok etti. Kaçacak delik aramaya fırsatları kalmadı. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bazı siyasi partiler o terör örgütüyle beraberler. O çocuk katili PKK'nın uzantısı HDP ile kol kola gezen, Kandil'den emirler alanlara lütfen oy vermeyin. Onlara verilen her oy yüreğimi yakacak. Eren ve tüm şehitlerimizin katilleriyle kol kola gezenlere fırsat vermeyelim."