KIZILELMA belgeseli büyük beğeni topladı

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni "Hedef KIZILELMA" belgeseli İstanbul'da düzenlen gala gecesi ile yayınlandı. Gala programına, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. Belgeselin ilk bölümü sosyal paylaşım sitesi Youtube'da, şirketin resmi hesabı olan "Baykar Technologies" kanalı üzerinden izlenebiliyor. Belgeselin ilk bölümü ilk 20 satte 300 bin izlenme elde ederek büyük beğeni topladı.