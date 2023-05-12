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Giriş Tarihi: 12.5.2023 08:58

Lübnanlı mankenin skandal sözlerine soruşturma!

İstanbul İstiklal caddesinde Lübnanlı mankenden skandal sözler. Kadınları aşağılayacak ifade kullanan Lübnanlı Bob Harkal hakkında re’sen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Lübnanlı mankenin skandal sözlerine soruşturma!

Manken olduğunu iddia edilen Lübnanlı Bob Harkal isimli şahıs İstiklal caddesindeyken paylaştığı görüntülerdeki skandal sözleri tepkiye neden oldu. O görüntülerdeki şahıs İstiklal Caddesi'nde etrafındaki kadınları kastederek "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz. Bu da 50 dolarlık" şeklinde aşağılayı ifadeler kullandı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Skandal sözlerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bob Harkal hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Harkal hakkında gözaltı kararı verildi.

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Lübnanlı mankenin skandal sözlerine soruşturma!
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