Lübnanlı mankenin skandal sözlerine soruşturma!

Manken olduğunu iddia edilen Lübnanlı Bob Harkal isimli şahıs İstiklal caddesindeyken paylaştığı görüntülerdeki skandal sözleri tepkiye neden oldu. O görüntülerdeki şahıs İstiklal Caddesi'nde etrafındaki kadınları kastederek "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz. Bu da 50 dolarlık" şeklinde aşağılayı ifadeler kullandı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Skandal sözlerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bob Harkal hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Harkal hakkında gözaltı kararı verildi.