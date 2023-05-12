MHP lideri Bahçeli, Ordu ve Tokat’ta halka seslendi: Namussuz montajcılar işbaşında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu ve Tokat'ta düzenlenen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinglerinde konuştu.Bahçeli, şunları söyledi:Son günlerde 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir. Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir.Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, teröristlerle yol yürümektedir, zalimlerin kontrolündedir.Bu nedenle paravan adaydır, 7 artı 2 formatlı kumar masasının icazetli adayıdır.Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti HDP'yle tek yumurta ikizine dönüşmüştür.PKK ve FETÖ, Kılıçdaroğlu için propaganda yapmaktadır.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yol açtığı Erzurum provokasyonunun altından da bölücüler ve FETÖ'cüler çıkmıştır. Karşımızdaki güruh demokrasi katilidir.CHP ve İyi Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Yanlarına da Kandil ile Pensilvanya'yı alarak zehir ve zillet saçmaktadırlar. Oyun büyüktür. Senaryo karanlıktır.Hans'a, Sam'e, Coni'ye, Anadolu çocuğu Recep'i ezdirmeyiz. Onu devirmeyiz. Muhtaç ettirmeyiz. Biz Türk milletiyiz.