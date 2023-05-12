Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini belirterek, "Sahte dekontlar, cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar; İsrailli porno sitesinden alıyor, benim kafamı koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor; ama ne yazık ki Türkiye'de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını bu ülkede hiçbir siyasi görmedi" diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.