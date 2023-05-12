Son dakika: Rusya’dan Kılıçdaroğlu’na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz

KREMLİN İDDİALARI YALANLADI

Kılıçdaroğlu'nun hem Türkçe hem de Rusya yaptığı açıklamaya Kremlin'den yanıt geldi. Türkiye'deki seçimlere dahil oldukları iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin, "Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz. Bu iddialara neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" yanıtını verdi.