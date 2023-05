Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce’yi aradım

Başkan Erdoğan "Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in ayrılışına üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'e rakip olunca böyle komplo ile karşılaştı. Karşısına çıkınca böyle bir saldırı ile karşılaştı. Bay Kemal terör örgütlerini içselleştirmiş biri. Böylelerinden her saldırı beklenmeli. Ben Muharrem Bey'i aradım. Kendisiyle konuşayım istedim. Bu bir FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişte de yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosu ile geldi. Bunun da olmayacağını açıklayarak geldi." diye konuştu.