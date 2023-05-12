Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce’yi aradım

Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri için artık günleri sayıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesi ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor ve gündemdeki konuları değerlendiriyor.
Seçime saatler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından bir FETÖ kumpası ile ayrılan Muharrem İnce hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, İnce'yi telefonla aradığını söyledi.
Başkan Erdoğan "Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in ayrılışına üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'e rakip olunca böyle komplo ile karşılaştı. Karşısına çıkınca böyle bir saldırı ile karşılaştı. Bay Kemal terör örgütlerini içselleştirmiş biri. Böylelerinden her saldırı beklenmeli. Ben Muharrem Bey'i aradım. Kendisiyle konuşayım istedim. Bu bir FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişte de yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosu ile geldi. Bunun da olmayacağını açıklayarak geldi." diye konuştu.
"NAMUSLU İNSANLARIN KABULLENEMEYECEĞİ SALDIRILAR"
Şimdi enteresan olan Muharrem Bey'in bu kararının ardından şüphesiz ki namuslu insanların kabullenemeyeceği saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Bir insanın haysiyeti namusu çok çok önemli. Bu tür iftiralarla karşı karşıya kalırsa böyle bir yolu tercih eder. Avukatlarına bu konu ile ilgili bir görevi verdiğini de ifade etti.