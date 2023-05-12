Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Rusya tepkisi: Sen bunları nereden tanırsın, bunlarda yalan bol...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Rusya'ya sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan Utan! Yazık... Ben de şimdi Türkiye'deki seçimleri ABD yönlendiriyor, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor. Ne diyeceksin? Ben bunların hepsinin adeta ruhlarını okudum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Sen bunları nereden tanırsın? Bunda yalan bol..." dedi.

"BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİNİN ADETA DEVAMINI GÖRÜYORUZ"

Partisince Sultangazi'deki Sultançiftliği Merkez Camisi'nin önünde düzenlenen mitingde halkı selamlayan Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

Erdoğan, Sultangazi'yi çok sevdiğini, mitinge katılımın 50 bin kişi olduğunu, bu sayının içinde mitinge gelirken yolların etrafında bekleyen vatandaşların olmadığını belirtti.