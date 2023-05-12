SON DAKİKA: CHP’li Başkan mühür basılmış pusulalarla suçüstü yakalandı! Soruşturma başlatıldı...

Emniyet'ten konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu detaylar yer aldı:

12.05.2023 tarihinde saat 08:52 sıralarında 03 SG 707 plakalı araca 42 D 4022 beyaz araçtan oy pusulası verildiğine ilişkin gelen ihbar sonrası yapılan çalışmalarda 03 SG 707 plakalı aracın Konya Derbent İlçesinde yakalandığı, aracı kullanan Derbent CHP İlçe Başkanı Salih ÇAKILLIKOYAK'un yanında bulunan toplam 41 adet Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy pusulası örneğinin renkli çıktısını rızaen teslim ettiği, Konu ile ilgili olarak devam eden süreçte; CHP Derbent İlçe Başkanı Salih ÇAKILLIKOYAK, basım işlemini gerçekleştiren matbaa işletmecisi Hüseyin K., Ali K. ve fotokopileri alarak CHP İlçe Başkanı Salih ÇAKILLIKOYAK'a teslim eden Cafer Y. isimli şahıslar hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.