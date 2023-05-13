Akşener’i masaya döndüren ile İnce’yi adaylıktan çektiren aynı güç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu. Yaklaşık 50 bin kişiye hitap eden Erdoğan özetle şunları söyledi:Daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını bırakmamışlardı. Sonra da eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları bir isme etmedik zulüm bırakmadılar. Maalesef CHP'de 2010'dan 2023'e hiçbir şey değişmediği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Anlaşılan o ki aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Buradan açık söylüyorum. Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i Bay Bay Kemal'in amigosu haline getiren de, FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran bir maşadır.Bay Kemal ne diyor? Selo'yu kurtaracak. Kardeşlerim bunun bir Selo'su var. 'Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz' diyor. Bunlar hep teröristler. Bu teröristlerle beraber yürüyor Bay Bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Daha önce Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da neler yapılmışsa 14 Mayıs öncesi aynısı sergileniyor. Biz Bay Bay Kemal ve ortakları ile değil Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için onları ortaya sürenlerle yarışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından ülkemizin seçimleri ile ilgili açıklamalara bakan herkes bunu görebilir.Şimdi Bay Bay Kemal, Rusya'ya sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Ben de kalkıp dersem ki Türkiye'deki seçimleri ABD yönlendiriyor, Almanya yönlendiriyor, Fransa yönlendiriyor, İngiltere yönlendiriyor, ne diyeceksin? Bunları sen benim kadar tanımazsın. Ben bunların hepsinin adeta ruhlarını okudum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Aynı masalarda oturdum konuşuyorum. Sen bunlarla kaç kere bir araya geldin. Ama bunda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Avucunu yalarsın. Senin gibi yalancıya bir kuruş vermezler. Senin cinsini cibilliyetini bunlar çok iyi biliyor. Kandil'deki terör baronlarının yaptığı açıklamaya bakan herkes bunu görebilir. FETÖ'nün kaset montaj oyunlarıyla kimin önünü açtığını herkes görür. Londra'daki tefecilerin kime göz kırptığını bakan herkes bunu görür. Evlatlarımızı sapkın emellerine kurban etmek isteyen LGBT'cilere bakan bunu görür.Bay Bay Kemal, sen İstanbul'u rezil ettin. Senin belediye başkanın, çamur çukur herhangi bir şeyde bakıyorsunuz İstanbul'u sel alıyor, o nerede Bodrum'da. Devamlı turistik kayakta. Bu iş aşk işidir aşk. Sen nesin ki belediye başkanların ne olsun. Ankara öyle, İzmir öyle. Gelin pazar günü bunlara öyle bir ders verin ki artık emekliye ayrılsınlar. Bu görev sizin. 14 Mayıs'ta bu işi ilk turda tamamlamaya var mıyız.Bahçelievler Şirinevler'de yaptığı mitingde ise yaklaşık 40 bin vatandaşa hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:Türk siyasi tarihinin en büyük mitinginde, Atatürk Havalimanı'nı söylüyorum, İstanbul seçimlerdeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. Evet, İstanbul ne dedi? 'Türkiye Yüzyılı' dedi. İstanbul terör örgütlerinden medet umanlara karşı birlik ve beraberlik demiştir. İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. İstanbul, tefecilere ülkesini teslim etmek isteyenlere istiklal ve istikbal diyerek mukabelede bulunmuştur.Ülkede kaset kumpasları, gerisindeki silüeti göstermeye yeterlidir. İlla kaset şart değil. Başka numaralar da dönüyor. Peki bu numaraların arkasında kim var? Ben söyleyeyim. Pensilvanya var. FETÖ var. FETÖ'cülerin oyunu bu ve bu oyunu şimdi de Muharrem Bey'e oynadılar. Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerin ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olabilir mi? Bunların geçmişi de kirli, bugünü de kirli. Sandıkta yapılacak hatanın maliyetinin çok ağır olacağını herkese anlatmalıyız.