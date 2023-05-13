Demirtaş’a özgürlük isteyenler canımızı yakıyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 senedir kâğıt toplayarak geçimini sağlayan Erhan Han şunları söyledi: "Bizler bu topraklar için kanını, canını şehit verdik. HDP, Kürt halkını temsil etmiyor. Dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır anneleri neden görmezden geliniyor? HDP terörün kendisidir. HDP ile kim yan yana gelirse yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Kürtlere en büyük hizmeti Erdoğan yaptı. O nedenle Kürtler onu, o da Kürtleri çok sevdi. Bu millet gerçekten kadirşinas bir millet. Sandıkta gereken cevabı Türk milleti verecektir."









TÜRKİYE'NİN UMUDU

"21 yıldır bitmek bilmeyen Erdoğan düşmanlığı var. Nedir kardeşim derdiniz? Ne istiyorsunuz bu adamdan? Sosyal medyadan yürütülen algılar ve anketlerin hiçbir geçerliliği yok. Meydanlar, Erdoğan'ı bırakmıyor. Bizler onu sonuna kadar destekliyoruz. Onun arkasında kâğıt toplayıcısı Erhan var. Erdoğan liderliğinde AK Parti, Türkiye'nin umududur. Selahattin Demirtaş'ı bırakın diyorlar. Gözlerimize bakarak Demirtaş'a özgürlük istediğini söylesinler.