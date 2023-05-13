Demirtaş’a özgürlük isteyenler canımızı yakıyor

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki açıklamalar, şehit yakınlarını isyan ettirdi. Onlardan biri de gözü gibi sevdiği kuzeni Kadir Yıldız'ı Suriye'nin İdlib kentinde şehit veren Erhan Han (48) oldu.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 senedir kâğıt toplayarak geçimini sağlayan Erhan Han şunları söyledi: "Bizler bu topraklar için kanını, canını şehit verdik. HDP, Kürt halkını temsil etmiyor. Dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır anneleri neden görmezden geliniyor? HDP terörün kendisidir. HDP ile kim yan yana gelirse yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Kürtlere en büyük hizmeti Erdoğan yaptı. O nedenle Kürtler onu, o da Kürtleri çok sevdi. Bu millet gerçekten kadirşinas bir millet. Sandıkta gereken cevabı Türk milleti verecektir."
TÜRKİYE'NİN UMUDU
"21 yıldır bitmek bilmeyen Erdoğan düşmanlığı var. Nedir kardeşim derdiniz? Ne istiyorsunuz bu adamdan? Sosyal medyadan yürütülen algılar ve anketlerin hiçbir geçerliliği yok. Meydanlar, Erdoğan'ı bırakmıyor. Bizler onu sonuna kadar destekliyoruz. Onun arkasında kâğıt toplayıcısı Erhan var. Erdoğan liderliğinde AK Parti, Türkiye'nin umududur. Selahattin Demirtaş'ı bırakın diyorlar. Gözlerimize bakarak Demirtaş'a özgürlük istediğini söylesinler.
Eren Bülbül, Yasin Börü ve Aybüke Yalçın'ın yüzüne nasıl bakarız? Canımızı yakmayın be kardeşim. Bir oy için değmez. Ben gencecik fidanımı bu vatan için toprağa verdim. Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs'ta hepsine boyunun ölçüsünü verip gönderecektir. Bir daha onun gibi lider bulamayız. Bizim meselemiz Türkiye'dir. 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın seçim kampanyasına 223 lira bağışlamıştım. 24 Haziran için de seçim kampanyasına 1800 lira vermiştim. 2023 vizyonuna ithafen yaptığım bağışların toplamını 2023 liraya denk getirdim."