İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni’ni yayımladı

"TRT'DE ÖZEL EKİP SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bültende, sosyal medyada paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginde Suriyeliler için Arapça konuştu, Türkler alanı terk etti" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

Başkan Erdoğan'ın, 24 Mayıs 2015'te gerçekleştirilen Şanlıurfa'daki bir toplu açılış töreni sırasında, Arap ve Kürt kökenli vatandaşlara Arapça ve Kürtçe "hoş geldiniz" diye seslendiği aktarılan bültende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin, farklı videolara montajlanarak asılsız iddialarla paylaşıldığı bilgisine yer verildi.

Bir sosyal medya hesabından ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan, "TRT seçim yayınını koordine edecek bir 'kozmik oda' kuracak. 15 milyon avroya ihalesiz alınan sistem bu odaya kuruldu" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

TRT'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için önceki seçimlerden farklı bir hazırlık yapmadığı, "özel ekip" ve "özel alan" oluşturulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedilen bültende, şu ifadelere yer verildi:

"TRT'nin seçime yönelik tüm hazırlıkları, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığının 2018 seçimlerinde ve daha önceki seçimlerde olduğu gibi grafik yazılımlarını ve tasarımlarını hazırlayan TRT personeli tarafından, kurumun kendi imkanları ile şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. İhtiyaç duyulmadığı için kurum dışından yazılım veya teknik donanım da temin edilmemiştir."