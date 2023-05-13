Haberler Gündem Haberleri İnce hakkındaki provokatif paylaşıma gözaltı
Giriş Tarihi: 13.5.2023 15:07

İnce hakkındaki provokatif paylaşıma gözaltı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddiası ve provokatif paylaşımda bulunan hesap sahipleri hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

ARZU KAYA ARZU KAYA
İnce hakkındaki provokatif paylaşıma gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Sahte dekont paylaşımı yaparak seçmenin oyunu etkilemeye çalışan kişinin ise Yeniçağ Gazetesi muhabiri Tülin Köksal olduğu belirlendi.

BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞI GÖZALTI YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy ve Güngören'deki iki adreste arama yaptı. Gözaltına alınan Köksal'ın cep telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'ya sevk edilecek.

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İnce hakkındaki provokatif paylaşıma gözaltı
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