Mansur Yavaş’tan canlı yayında büyük skandal ‘Apo bey’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında büyük bir skandala imza atarak teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Apo Bey" ifadesini kullandı. İktidar koltuğuna oturabilmek için bir yandan terör örgütü güdümündeki HDP ile kol kola giren, bir yandan da trol ordusu ile milyonlarca vatandaşa algı operasyonları yürüten Millet İttifakı'nda yeni bir skandal yaşandı. Katıldığı canlı yayında Kandil- HDP ilişkisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teröristbaşını "Apo Bey" olarak tanımladı. Büyük şaşkınlık yaratan Yavaş'ın o anları sosyal medyada büyük tepki topladı.Özellikle Twitter'da kısa sürede yüz binlerce kişiye yayılan videoya kullanıcıların yorumları da sert oldu. Vatandaşların değerlendirmeleri arasında, "Apo Bey mi? Ne günlere kaldık", "Mansur Bey konuşmasa daha iyi", "Bunların en milliyetçi ismi de işte bu kadar" gibi ifadeler dikkat çekti.