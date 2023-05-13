Menderes’te TİS krizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZDENİZ, İZMİR METRO A.Ş ve Tramvay işletmesinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işyerlerinde örgütlü sendika eylem kararı aldı. İzdeniz çalışanları vapur düdüklerini uzun uzun öttürerek belediye yönetimini protesto ederken metro ve tramvay personeli de sakal bırakma eylemi başlattı.

GÖRÜŞMELER OCAK AYINDAN BU YANA SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi krizi bu sefer de CHP'li Menderes Belediyesine sıçradı. Menderes Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçiler arasında örgütlü Türk-İş'e bağlı Belediye-İş İzmir 4 Nolu Şube ile Belediye adına yetkili Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Son olarak arabulucu sürecinde de taraflar uzlaşıya varamadı. Sendika ücret ve sosyal haklara yüzde 50 oranında zam ve ikinci yıl için de enflasyon artı refah payı talep ederken işveren adına görüşmeleri yürüten SODEMSEN yüzde 25 zam önerdi. Ancak bu öneri sendika tarafından kabul görmedi.

UZLAŞMA OLMAZSA GREVE GİTMEKTEN KAÇINMAYIZ

Sendika önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak son 60 günlük TİS sürecini başlatacak. Bu süreçte de taraflar masada anlaşamazsa sendika belirlediği bir tarihte grev kararını hayata geçirecek.

'SODEMSEN VE CHP GENEL MERKEZİ GREVE ZORLUYOR'

Belediye-İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, SODEMSEN'i TİS sürecini tıkamakla suçladı. Sözleşmeyi masada bitirmeye çalıştıklarını ifade eden Doğan "20 Ocak 2023'te başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde Sendikamız Menderes Belediyesi yönetimi ile belirli konularda ortak bir nokta bulsa da toplu sözleşmede yetkili olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve CHP Genel Merkezi yetkilileri süreci tek taraflı dayatmalarla uyuşmazlığa, greve zorlamaktadır. Her gün zam üstüne zammın geldiği, fiyatların kesintisiz olarak arttığı, hayat pahalılığının durdurulamaz yükselişi karşısında ücretlerin eridiği, ülkemizin kader seçimine gittiği bir dönemde, SODEMSEN ve CHP Genel Merkezi yetkililerinin emekçileri uyuşmazlığa zorlaması en hafif ifadeyle sorumsuzluktur." Diye konuştu. Amaçlarının TİS'i masa başında uzlaşma ile bitirmek olduğunu belirten Doğan haklı taleplerinin işveren tarafından kabul görmemesi halinde greve gitmekten de kaçınmayacaklarını sözlerine ekledi.