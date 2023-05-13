Şehit anneleri SABAH’a konuştu: Önce HDP bizi öldürdü şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu öldürüyor



Yıldız Kılıç

OY VERİRKEN DİYARBAKIR ANNELERİNİ UNUTMAYIN

Kızı 15 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, "Kızım yokken ben anneler gününü nasıl kutlarım. Benim kızım 10 senedir kayıp. Benim içimde annelik hissi kalmadı. Ben çocuğum 16 yaşındaydı, masumdu. Şimdi çocuğum ne haldedir bilmiyorum. Seçim günü terörle bir olan bu vicdansızlar gelmesin. İnsanların biraz vicdanı varsa Diyarbakır annelerini, şehit annelerini unutmasınlar. Teröre oy vermesinler. Ben 10 yıldır bu yangının içinde kavruluyorum. Bu terör destekleri mecliste kadın haklarından söz ediyorlar. Peki ben de bir kadınım, kızım da bir kadın. Biz niye bu acıyı yaşıyoruz. Benim çocuğum üzerinden Mecliste bağırmasınlar" dedi.