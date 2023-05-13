Haberler Gündem Haberleri Şehit anneleri SABAH’a konuştu: Önce HDP bizi öldürdü şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu öldürüyor
Giriş Tarihi: 13.5.2023 12:28 Son Güncelleme: 13.5.2023 12:29

Şehit anneleri SABAH’a konuştu: Önce HDP bizi öldürdü şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu öldürüyor

Ülke gündeminin yoğun olduğu bugünlerde yarın aynı zamanda Anneler Günü olarak kutlanacak. Geçmiş Anneler günlerinde hediyeler alarak evlatlarına sarılan şehit anneleri, bu sefer yürekleri buruk bir şekilde şehitliğe giderek kara toprakla kucaklaşırken Diyarbakır anneleri de PKK terör örgütü tarafından kaçırılan evlatlarının yollarını gözlüyor. Şehit anneleri aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı 14 Mayıs’ta sandıktan çıkan sonucun, milletin kendilerine vereceği bir hediye olmasını istiyor. Şehit anneleri, bu sandıktan terör destekçilerinin değil vatan, bayrak ve toprak savunucularının çıkmasını bekliyor. SABAH yoluyla seçmenlere seslenen yüreği buruk anneler, “Teröre destek vermeyin. Evlatlarımızı öldürenlerle bir olmayın” dedi...

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Şehit anneleri SABAH’a konuştu: Önce HDP bizi öldürdü şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu öldürüyor

İlk görev yeri Batman'da PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, "Özel günleri artık hiç sevmiyorum. Bu anneler Günü de benim için çok üzüntülü geçecek. Aybükemsiz Anneler Gününü kutlamıyorum. Hiçbir özel günü kutlamıyorum artık. Seçimlerde oy kullanırken A partisi, B partisi olarak bakmıyorum. Ben sadece terör sempatizanı olan, beğenen, teröre kayan hiçbir şeyi kesinlikle desteklemiyorum. Terörü de terörle birlikte olanları da lanetliyorum" diye konuştu.


Zehra Yalçın

OĞLUM GİBİ VATANIMI SAVUNANLARA OY VERECEĞİM
Teröristler tarafından kaçırılıp Gara'da şehit edilen Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "Oğlum şehit olduğundan beri Anneler Günü bizim için hep buruk geçiyor. Onu çok özlüyorum. Aynı gün seçim olacak ve ben de oğlum gibi vatanımı savunmak için sandığa gidip milletten yana olanlara oy vereceğim. Terörü destekleyenlerin değil terörü lanetleyenin yanında olacağım. Terörle bir olurken bizim şehitlerimiz hiç akıllarına gelmiyor mu? Nasıl onlarla bir olabiliyorlar anlamıyorum" ifadelerini kullandı.


Songül Altıntaş

TERÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR BAŞA GEÇMESİN
15 Temmuz şehidi Mutlu Can Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç, "Oğlum olmadan geçireceğin yedinci Anneler Günü olacak. Bu anneler gününü de buruk geçiriyorum. Acım günden güne daha da büyüyor. Oğlumu çok özeldim. Anneler gününde şehitliğe gidip oğlumla hasret gidereceğim. O gün aynı zamanda seçimler olacak. Ülkemizde bu kadar şehidimiz varken niye PKK'yla FETÖ'yle işbirliği yapanlar başımıza geçsin. Benim çocuğum gencecik yaşında şehit oldu. Bunların da bu teröristlerle bir olup beni yönetmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Hep bizim yanımızda. Teröre karşı duruşu net. Kılıçdaroğlu'na oy verecek olanlara şehit annesi olarak hakkımı helal etmiyorum" sözlerini kullandı.


Yıldız Kılıç

OY VERİRKEN DİYARBAKIR ANNELERİNİ UNUTMAYIN
Kızı 15 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, "Kızım yokken ben anneler gününü nasıl kutlarım. Benim kızım 10 senedir kayıp. Benim içimde annelik hissi kalmadı. Ben çocuğum 16 yaşındaydı, masumdu. Şimdi çocuğum ne haldedir bilmiyorum. Seçim günü terörle bir olan bu vicdansızlar gelmesin. İnsanların biraz vicdanı varsa Diyarbakır annelerini, şehit annelerini unutmasınlar. Teröre oy vermesinler. Ben 10 yıldır bu yangının içinde kavruluyorum. Bu terör destekleri mecliste kadın haklarından söz ediyorlar. Peki ben de bir kadınım, kızım da bir kadın. Biz niye bu acıyı yaşıyoruz. Benim çocuğum üzerinden Mecliste bağırmasınlar" dedi.


Türkan Mutlu

KIZIM YANIMDA OLSAYDI ANNELER GÜNÜMÜ KUTLARDI
Kızı 15 yaşındayken kaçırılan Diyarbakır annesi Aydan Arslan, "Anneliğimizi elimizden aldılar. Kızım şimdi yanımda olsaydı anneler günümü kutlardı, bana hediyeler alırdı. Hatta belki o da şimdiye anne olurdu. Anneler Günü'nü kızım geldiği gün kutlarım. Kızımın oy kullanma kâğıdı geldi. Burada olsaydı o da oyunu kullanırdı. Kızımı benden çaldılar.


Aydan Arslan

Kılıçdaroğlu, terörle işbirliği kurmuş. Türk bayrağı altında yaşarken onlarla işbirliği yaptığı için yazıklar olsun. Evlatlarımızı çalanlarla bir oldular. Kılıçdaroğlu'na oy verecek kişilere sesleniyorum. Ha teröre oy vermiş ha Kılıçdaroğlu'na oy vermiş aynı şey. Önce HDP bizi öldürdü, şimdi de onlarla bir olarak Kılıçdaroğlu bizi öldürüyor" diye konuştu.

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Şehit anneleri SABAH’a konuştu: Önce HDP bizi öldürdü şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu öldürüyor
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