Şehit İlhan Varank’ın ablası: Seçim, kurşun yiyen ile kurşun sıkanlar arasında olacak

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etmiş, terör örgütü PKK'nın elebaşları ise Kandil'den peş peşe açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu'na destek çıkmıştı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile arasına mesafe koymadığı, 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" diyerek bir söylem geliştirmesi tepkilere neden olurken, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ise KHK'lıların iade edileceğine yönelik açıklamaları tepkilere neden oldu.Hem terör örgütü PKK ve HDP'li isimlerin hem de FETÖ'cü isimlerin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklaması ise şehit ailelerinin ve yakınlarının tepkisini çekti. Bu noktada bir tepki de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk'ten geldi. 15 Temmuz Derneği yöneticileri arasında yer alan ve aynı zamanda Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın da ablası olan Ayşe Arslantürk, "Bu seçim, şehitlerin ve gazilerin tarafında olanlar ile onlara kurşun sıkan kahpelerin tarafında olanlar arasında geçecek" dedi.