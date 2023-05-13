Sen Putin’e saldırınca ben de eyvallah etmem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca (TGSP), İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi-3 "Güçlü Yanım Türkiye" programına katıldı. "Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. Yıkar, yapmaz dediler. Fakat buralar yapıldıktan sonra bu belediye başkanı burayı yaptı, teşekkür ederiz filan falan da diyemediler. Şimdi o sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bunların hayatında inanın bu ülke için çivili bir ağaçları yok.Şimdi, Bay Bay Kemal, Sayın Putin'e saldırıyor. Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden "Erdoğan'ın yenilmesi lazım" kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin. Zavallısın. Çünkü Biden böyle söylediği zaman, Biden niye böyle söyledi demedim. Halbuki ben Biden'ı senden çok daha önce tanıyordum. Ailece görüşmelerimiz de vardı.Ama sen Putin'e saldırınca kusura bakma buna ben de eyvallah etmem. Çünkü Rusya'yla olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika'yla olan münasebetlerimizden geri değil. Dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla ama Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin. Anlamazsın.