‘Sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz için’

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız. Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz.Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız.Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik.Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. İnşallah 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız.BaşkanErdoğan, 7 Mayıs'taki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile Bahçelievler'de buluştu. Bir süre önce telefonla da görüştüğü Bayraktar ile sohbet eden Erdoğan, birlikte fotoğraf çektirdi.BaşkanErdoğan, Yunanistan'a dostluk mesajı gönderdi. Erdoğan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye demeç verdi. Erdoğan, seçim zaferinden emin olduğunu belirterek, "Meydanlardaki büyük mitingler buna işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz" dedi. "Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz" diyen Erdoğan, husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını kaydederek, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olması arzusunu dile getirdi. Erdoğan, "Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.Başkan Erdoğan, kendisini taklit ettiği videolarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'yı Külliye'de ağırladı. Nahya ile sohbet eden Erdoğan ve gencin arasında geçen diyalog izleyenleri gülümsetti. ANKARA