Haberler Gündem Haberleri Suriye sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 13.5.2023 13:07

Suriye sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada duyuran Bakanlık; "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek!" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA