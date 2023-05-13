Suriye sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada duyuran Bakanlık; "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek!" ifadelerini kullandı.