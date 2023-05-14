14 mayıs 1950 seçimlerinin 73. yıl dönümü! "Gizli oy, açık tasnif" usulüyle yapılan ilk seçim

Bundan tam 73 yıl önce, "Gizli oy, açık tasnif" yöntemi ilk kez uygulandığı 14 Mayıs 1950 seçimleri gerçekleşti. Bu seçim tek dereceli olan düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekili seçimi olmasıyla demokrasi tarihimizdeki yerini aldı.

DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ İVME KAZANDI

Bugün Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin önemli günlerinden biri. Demokrasi tarihimizde ilk defa bundan 73 yıl önce, "Gizli oy, açık tasnif" usulüyle ilk seçim gerçekleştirildi. Takvim yaprakları 14 Mayıs 1950 tarihini gösterdiğinde, milletimiz ikinci defa olarak çok partili sistemde sandığa gitti ve 9. Dönem milletvekillerini belirledi. "Gizli oy, açık tasnif" usulünün ilk kez uygulandığı bu seçim, Türk siyasi literatüründe, demokrasinin daha da güçlenmesi açısından mihenk olarak kabul edilir.

GİZLİ OY AÇIK TASNİFE GEÇİLDİ

14 Mayıs 1950 seçimleri sonrası Adnan Menderes tek başına iktidara gelmiştir. 1950 seçimlerinde ise tam manasıyla gizli oy, açık tasnif yapılmıştır. YSK kurulmuş ve seçimleri yargı gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Bu seçimde ilk defa radyodan yararlanma hakkı da getirilmiştir. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerden sonra yapılan her iki seçimi de Menderes kazanmıştır. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerde oy kullanım oranı yüzde 89.3 olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE AÇISINDAN MİLAT OLDU

14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra Türkiye'de demokratik söylem her geçen gün daha da ivme kazanmıştır. Çabalara rağmen, ikinci dünya savaşı nedeniyle tam olarak gerçekleşemeyen çok partili sisteme geçilmiştir. O günden itibaren de seçimler çok partili esasa dayanarak yapılmıştır.