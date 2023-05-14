AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek’e çirkin saldırı

"BUNLARA HİÇ GEREK YOK"

SABAH'a konuşan Çiğdem Erdoğan Atabek, "YSK'nın 19. maddesine göre adayların sadece oy verilen yerleri ziyaret etmesi mümkündür. Zaten bu ziyaretlerde kimse parti propagandası yapmıyor. Herkes çalışanlara 'kolay gelsin' diyor. Oy kullandım ve sandıklardaki arkadaşlara "emeğinize sağlık" dedim. O anda sonradan bize büyük bir engelleme ve sözlü saldırı oldu. Sonrasında ne yazık ki arbede oldu. Çok ama çok üzüldük. Bunlara hiç gerek yok" dedi.