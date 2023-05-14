AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek’e çirkin saldırı

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde bulunan Fatma Özkan İlkokulu'nda AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı olan Atabek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra okul içinde görevli bulunan sandık görevlilerini selamlayan Atabek'e İYİ Parti'nin belirlediği sandık görevlileri engel olmaya çalıştı. Atabek'e sözlü saldırıda bulunanlar ile Atabek'in yanında bulunanlar arasında sözlü başlayan tartışma bir anda arbedeye dönüştü.
ATABEK İLE KIZI ARBEDE İCİNDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI
Aynı zamanda Sakarya Milletvekili olan Çiğdem Erdoğan Atabek'in ay verdiği sırada yanında bulunan kızı ise büyük korku yaşarken, Atabek ile kızı arbede icinden güçlükle çıkartıldı. Yaşanan olay sonrasında sandık başında görevli bulunan AK Parti görevlilerin talebiyle birlikte tutanak tutuldu. Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise olayı yargıya taşıyacağını ifade ederken, olayı çıkaranlar bölgeden uzaklaştı.
"BUNLARA HİÇ GEREK YOK"
SABAH'a konuşan Çiğdem Erdoğan Atabek, "YSK'nın 19. maddesine göre adayların sadece oy verilen yerleri ziyaret etmesi mümkündür. Zaten bu ziyaretlerde kimse parti propagandası yapmıyor. Herkes çalışanlara 'kolay gelsin' diyor. Oy kullandım ve sandıklardaki arkadaşlara "emeğinize sağlık" dedim. O anda sonradan bize büyük bir engelleme ve sözlü saldırı oldu. Sonrasında ne yazık ki arbede oldu. Çok ama çok üzüldük. Bunlara hiç gerek yok" dedi.