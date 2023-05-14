Başkan Erdoğan’dan seçim mesajı: Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından millete hitaben 14 Mayıs seçimleri için paylaşımda bulundu:Aziz milletim, 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatımızda daima demokrasiyi ve millî iradeyi savunduk. 1994'ten beri hangi haksızlıklara maruz kalırsak kalalım; adaleti gözettik, hakkaniyetle davrandık. 85 milyonun tamamını bağrımıza bastık, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzına, yaşam biçimine karışmadık. Toplumumuzun tüm kesimlerinin hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Bizden önce bu ülkede başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı; kaldırdık. Liselerimize katsayı adaletsizliği uygulanıyordu; sonlandırdık. İnsanlar inançlarını özgürce, rahatça yaşayamıyorlardı; değiştirdik.Terör örgütlerinin başlarını ezdik. Demokrasimizi güçlendirdik. Devlet vatandaşına tepeden bakıyordu; yeni bir anlayış ikame ettik. Yabancı ülkeler sürekli bize ayar veriyor, yön çiziyordu; 'dur' dedik. Bu mücadelede pek çok engelle, baskıyla, tehditle, zorbalıkla, kumpasla, karalama kampanyasıyla karşılaştık. Demokrasi hamlelerimizin önü kesilmek istendi, darbe girişimleriyle hayatımıza kastedildi. Ama biz dik durarak, ülkemizi daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu, ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirdik. 2002'den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandırdı. Tekbir sesleri arasında Ayasofya Camii'ne giren Erdoğan, akşam namazının ardından cemaatle birlikte yatsı namazını da kıldı. Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.Başkan Erdoğan cemaate yaptığı konuşmada "Rabbim ayetinde buyurduğu gibi hepimiz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılalım. O Allah'ın ipi Kuran'dır. Ayrılığa düşmeyin. Ayrılığa düşersek, zayıf düşeriz. Bu birlikteliğimiz daim olmalı ve bu birlikteliğimiz tüm İslam dünyasından takip ediliyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, namazın ardından tekbir sesleri arasında camiden ayrıldı. SABAHBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 yılda hayata geçirilen yerli ve milli projeler ile yapılan hizmetlere katkı sağlayanlara teşekkür edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs'ta bir olacağız!" ifadesini kullandı. Videoda Togg, SİHA'lar, İMECE uydusu, İstanbul Havalimanı ve TGC Anadolu gibi büyük projeler ile gerçekleştirilen hizmetlere yer verildi. ANKARA