Haberler Gündem Haberleri Seçim günü bugün marketler açık mı? 14 Mayıs seçim günü A101, BİM, ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 14.5.2023 08:20 Son Güncelleme: 14.5.2023 08:20

Seçim günü bugün marketler açık mı? 14 Mayıs seçim günü A101, BİM, ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

Seçim gününde markete gitmek isteyen vatandaşlar marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı. Seçim yasakları arasında kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacağı bilgisine yer verildi. Hafta içi hafta sonu belli saatlerde A101, BİM, ŞOK ve bakkallar gibi temel gıda satışının yapıldığı işletmeler çalıştığı biliniyor. Peki Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Mayıs seçim gününde bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2023

Seçim günü bugün marketler açık mı? 14 Mayıs seçim günü A101, BİM, ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

14 Mayıs seçim gününde market çalışma saatleri milyonların gündeminde. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim yasakları saat 06:00'da başladı. Bu noktada market çalışma saatleri ve açılış kapanış saatleri merak konusu oluyor. Peki bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Mayıs Pazar seçim günü bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri ve tüm bilgiler…

SEÇİM GÜNÜ 14 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

14 Mayıs'ta marketlerin aynı şekilde hizmet verecek. Seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Öte yandan AVM'ler de kapanmayacak.

YSK tarafından yayınlanan yasaklar şöyle:

  • Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
  • Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
  • Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
  • Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
  • YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
  • Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
  • Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
  • Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
  • Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek..

A101, BİM, ŞOK, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Genellikle, market mağazaları sabah saat 09:00 ile akşam saat 22:00 arasında hizmet verir. Fakat belirli bir market mağazasının açılış saatlerini öğrenmek için en iyi yol, mağazaya doğrudan telefonla veya internet üzerinden ulaşarak bilgi almak olmalıdır.

Sabah Açılış: 09.00

Akşam Kapanış: 22.00

OY KULLANMA SAATLERİ

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

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Seçim günü bugün marketler açık mı? 14 Mayıs seçim günü A101, BİM, ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?
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