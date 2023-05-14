Seçim günü bugün marketler açık mı? 14 Mayıs seçim günü A101, BİM, ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

14 Mayıs seçim gününde market çalışma saatleri milyonların gündeminde. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim yasakları saat 06:00'da başladı. Bu noktada market çalışma saatleri ve açılış kapanış saatleri merak konusu oluyor. Peki bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Mayıs Pazar seçim günü bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri ve tüm bilgiler…