Seçim günü bugün marketler açık mı? 14 Mayıs seçim günü A101, BİM, ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık?

14 Mayıs seçim gününde market çalışma saatleri milyonların gündeminde. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim yasakları saat 06:00'da başladı. Bu noktada market çalışma saatleri ve açılış kapanış saatleri merak konusu oluyor. Peki bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Mayıs Pazar seçim günü bakkallar ve A101, ŞOK, BİM marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri ve tüm bilgiler…
14 Mayıs'ta marketlerin aynı şekilde hizmet verecek. Seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Öte yandan AVM'ler de kapanmayacak.
YSK tarafından yayınlanan yasaklar şöyle:
Genellikle, market mağazaları sabah saat 09:00 ile akşam saat 22:00 arasında hizmet verir. Fakat belirli bir market mağazasının açılış saatlerini öğrenmek için en iyi yol, mağazaya doğrudan telefonla veya internet üzerinden ulaşarak bilgi almak olmalıdır.
Sabah Açılış: 09.00
Akşam Kapanış: 22.00
YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.