Emine Erdoğan, çalışmalarıyla kadınlarımızın rol modeli oldu

Emine Erdoğan devlet başkan eşi himayesinde yürütülen projelerle dünyada aktif rol aldı. Sivil toplum alanında çalışmalar yürüten, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hayatlara dokunup yaralar saran ve himayesine aldığı çok sayıdaki proje ile uluslararası platformda kangren olmuş insani dramlara önemli çözümler geliştiren Emine Erdoğan, Türkiye'de kadınların siyasete katılımında da çığır açan bir sürecin öncüsü oldu. Çeşitli projelerle farklı kesimlere ulaşarak önemli sonuçlar elde eden Emine Erdoğan, dünyada milyonlarca insana ulaştı. Mülteciler konusunda da first lady olarak dünyaya örnek oldu. Arakan, Suriye ve çeşitli Afrika ülkelerindeki ırkçılık ve mülteciler için uluslararası platformlarda paneller düzenledi. Dünyaya "ayrım yapılmadan, herkesin insanca yaşayacağı bir dünya kuralım" çağrısını yaptı.Mültecilere çadır kent, yetimhaneler ve çeşitli atölyeler kurarak yeniden hayata dönmeleri için dev destekler verdi. Dünyanın en büyük çadır kentlerini kurarken, yetim çocuklar ve savaş mağduru binlerce kadınla o çadırlarda tek tek ilgilendi, onları hayata ve üretime kazandırdı. 2005'te "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile 300 bine yakın kız çocuğunun okuma-yazma öğrenmesine ve okula gitmesine vesile olan Emine Erdoğan çevre sorunları ve doğal kaynakların korunması çerçevesinde Sıfır Atık ve Ata Tohum projelerini himaye etti. Emine Erdoğan'ın 2017'de başlattığı Sıfır Atık projesi, ulusal bir seferberliğe dönüştürülerek çevre ve döngüsel ekonomi alanında önemli kazanımlar elde edildi. "Sıfır Atık Mavi" seferberliği ise denizlerin ve okyanusların plastik başta olmak üzere atıklardan arındırılması için önemli bir farkındalık sağladı. Emine Erdoğan birçok ulsualararası kuruluştan ödül aldı.Dünyanın karşılaştığı pek çok sorunla ilgili lider eşleriyle First Lady diplomasisi yürüten Emine Erdoğan, Afrika seyahati sonrası kaleme aldığı kitapla da kıtaya uzanan öncü el oldu.