Melekler Takımı anneleri ‘Yılın Anneleri’ ilan edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saat 04:17'de meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem, Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelen Türk Maarif Koleji sporcularını da hayattan koparmıştı. Yaşları 11 ila 16 arasında değişen öğrencilerin acısı Yavru Vatanı da yasa boğmuştu. Çocukları olmadan ilk anneler gününü geçiren acılı anneler, Kıbrıs Türk Anneler Derneği tarafından Kıbrıs'ta yılın anneleri ilan edildi. Dernek Başkanı Ayten A. Rıfkı Işık, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Mutluluk, başarı ve yaşam kaynağının sırrı annelere olan sevgi ve saygıda saklıdır. Kaybettiğimiz meleklerimizin acısı geçmedi geçmeyecek. Ama en büyük acıyı aileleri yaşıyor. Özellikle annelerin yüreğine düşen ateş söndürülebilecek bir ateş değil. Her birinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu yılın anneleri onlardır" dedi.